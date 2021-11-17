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لبنان
سفير بريطانيا من غرفة طرابلس: لتطوير الحركة التجارية بين بلدينا بشكل إيجابي
Lebanon 24
17-11-2021
|
06:42
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إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي السفير البريطاني ايان كولارد، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان ورئيس مجلس إدارة مدير عام حاضنة الاعمال "بيات" الدكتور فواز حامدي.
بداية رحب دبوسي بالسفير البريطاني وشكر للمملكة المتحدة "المبادرات الطيبة ووقوفها الى جانب لبنان دولة وشعبا في هذه الظروف الراهنة"، واشار الى ان "هناك الكثير من المشاريع الإستثمارية الكبرى والمشاريع الثقافية والتربوية والإجتماعية التي يمكن القيام بها بالتعاون بين لبنان والمملكة المتحدة، لتتوفر من خلالها المصالح المتبادلة لبلدينا الصديقين".
وتطرق الى تطلعات غرفة طرابلس الكبرى "في تحقيق المشاريع التي تنهض بالإقتصاد اللبناني وتعزز الشراكة مع المملكة المتحدة، ولا سيما ان لغرفة طرابلس مشاريع متنوعة تندرج في إطار مشاريع التنمية المستدامة منها الركن الذكي للسياحة الرقمية التي تظهر الصورة الحضارية التي تميز بها لبنان، وكذلك منظومة إقتصادية متكاملة تعزز الشراكات مع المجتمع الدولي، وتشكل المملكة المتحدة ركنا اساسيا في تلك الشراكات من اجل توفير فرص العمل للموارد البشرية وكذلك جذب مشاريع إستثمارية ذات أبعاد دولية الى لبنان من طرابلس الكبرى".
وختم لافتا الى ان "غرفة طرابلس الكبرى على إستعداد دائم للبحث مع الجانب البريطاني الصديق في الصيغ العملية التي تعزز الروابط والعلاقات الثنائية".
كولارد
ثم تحدث كولارد وشكر لدبوسي "حسن الإستقبال وما تقدمه غرفة طرابلس تجاه الإنشطة البريطانية التي تحتضنها في مقرها"، واشار الى انه "اتى الى غرفة طرابلس ليتعرف ايضا على تلك النشاطات التي يعمل على تنظيمها المجلس الثقافي البريطاني في لبنان بالتعاون مع الغرفة"، لافتا الى انه "بحث مع دبوسي في "تعزيز العلاقات بين بلاده وطرابلس والشمال، لا سيما انه يعلم علم اليقين أن هناك تاريخا قديما لتلك العلاقات منذ أيام الفينيقين، وقد تطورت في المرحلة الحاضرة حيث تم إبرام إتفاقية تجارية مطلع العام الحالي لتخفيض الرسوم الجمركية التي تطال الصناعات الغذائية، وهذه الإتفاقية تهدف الى تطوير الحركة التجارية بين بلدينا بشكل إيجابي".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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