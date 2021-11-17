لبنان

دريان التقى ابي المنى وفتفت

Lebanon 24
17-11-2021 | 06:45
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على رأس وفد ضم: قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، رئيس لجنة العلاقات العامة في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري، عضو المجلس الشيخ سامي عبد الخالق، رئيس المصلحة التربوية والدينية في المجلس المذهبي الشيخ فاضل سليم، الشيخ كمال أبي المنى، والمسؤول الإعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين.
 
 وحضر اللقاء الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك، الدكتور رضوان السيد، القاضي الشيخ خلدون عريمط، المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي، المدير الإداري في دار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، والمدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي.
 
بعد اللقاء، قال شيخ العقل: "تشرفنا اليوم برفقة إخواننا من مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بزيارة سماحة مفتي الجمهورية، والإخوة المشايخ، والشخصيات الكريمة في دار الفتوى التي نعتبرها دارا جامعة، دارا وطنية وإسلامية، هي مرجع، وهي مقصد في بداية انطلاقتنا اليوم في مسيرة مشيخة العقل، لا بد أن نزور هذه الدار الكريمة، أن نتبادل المحبة والأخوة والكلمة والفكر والموقف، أن نجتمع على هذه الكلمة الطيبة التي نريدها أن تكون كلمة كل المرجعيات الروحية في لبنان، كل الوطنيين في لبنان، لأننا وصلنا إلى منعطف خطير في الواقع اللبناني، أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أو كان على كل المستويات. هناك أمور خطيرة، لكن ما يبقي الأمل وجذوة الأمل متقدة في هذا الوطن هو أن المحبة تجمعنا، الرحمة الإسلامية تجمعنا، الأخوة الوطنية والإنسانية تجمعنا، فلماذا لا نستفيد من هذه القيم الأساسية في أدياننا؟ ولماذا لا يكون لرؤساء الطوائف، الرؤساء الروحيين دور في إعادة الأمل، في رفض اليأس عند شبابنا وعند أبناء مجتمعنا؟ لماذا لا ننطلق لكي نلتقي على هذه الوحدة الوطنية، وعلى هذه المبادئ الروحية والإنسانية الجامعة؟".
 
اضاف: "لا أريد أن أسهب في الكلام، لكن زيارتنا كانت لتقديم الشكر لسماحته وللعلماء الأفاضل لتقديمهم التهنئة لنا في دار طائفة الموحدين الدروز، ولبحث بعض الأمور التي تتعلق بلقاء المرجعيات الروحية وعملها معا من أجل المساعدة في خلق جو إيجابي ومناخ إيجابي في هذا الوطن، هذا ما نأمله، أن نزرع الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا ما نأمل به، أن نزرع هذه الكلمة الطيبة لكي تثمر ثمارا طيبة".
 
كما استقبل دريان، في دار الفتوى، النائب سامي فتفت الذي قال بعد اللقاء: "قمنا اليوم بزيارة سماحته، وتطرقنا لعدة أمور أهمها موضوع الانتخابات التي يجب ان تنجز في وقتها مهما كلف الأمر لأنها استحقاق ينتظره جميع المواطنين. وبحكم كل ما يحصل نحن بحاجة لانتخابات نيابية، نحن مع انتخابات نيابية مبكرة، واليوم نحن مع ان تنجز الانتخابات في أي وقت يناسب".
 
اضاف: "أما بالنسبة للمواضيع الأخرى، خصوصا موضوع الاغتراب، فاننا نشد على يد سماحته الذي شجع على تسجيل المغتربين ليصوتوا في الانتخابات المقبلة، ونحن مع هذا الأمر، ويجب فعليا على كل المغتربين في كل أنحاء العالم أن يقوموا بالتسجيل من اجل الانتخابات القادمة".
 
وتابع: "أما في الموضوع الداخلي، فقد تابعنا الموضوع الصحي وخصوصا مشاكل المواطنين الذين يعانون من التكاليف الباهظة في المستشفيات وكيفية إيجاد الحلول لها، وأيضا موضوع رفع الدعم عن الأدوية الذي شهدناه بالأمس، ويجب على الحكومة أن تجد له حلا بأي شكل من الأشكال لأنه سيأخذنا إلى مكان مجهول بصراحة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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