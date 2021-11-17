بري إستقبل وفداً من قيادة الجيش سلمه دعوة للمشاركة بإحتفال عيد الإستقلال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم أبو صالح وضم العقيد أحمد الحاج شحادة والعقيد نظام حمام ، الوفد سلم رئيس المجلس دعوة للمشاركة في الحفل الذي تقيمه قيادة الجيش بمناسبة عيد الإستقلال .على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي مهنئاً بإنتخابه رئيساً للمجلس النيابي في المملكة الأردنية الهاشمية.