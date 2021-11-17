عطلة الصحافة بمناسبة ذكرى الاستقلال

اعلنت نقابة الصحافة في بيان، ان" يوم تعطيل الصحف بالنسبة لذكرى الاستقلال هو يوم الاحد في 21 تشرين الثاني الجاري بدلا من يوم الاثنين .لذلك على العاملين استئناف العمل يوم الاثنين لتصدر الصحف صباح الثلاثاء في 23 الجاري ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".