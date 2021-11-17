المرتضى التقى روداكوف: الشكر لروسيا على ما بذلته من جهود لحماية الثقافة في لبنان

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في الوزارة، سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف يرافقه رئيس البيت الروسي فاديم زايشيكوف.وتوجه الوزير المرتضى الى السفير الروسي بالقول: "شرفتنا اليوم بزيارتك وانا اغتنمها فرصة للتوجه بواسطتكم الى دولتكم الكريمة بالشكر الجزيل على ما بذلته من جهود وتضحيات في سبيل حماية الثقافة في هذه البقعة من العالم الموجود فيها لبنان من ذلك المشروع التكفيري الظلامي المقيت الذي كان يرمي الى اجتياح الارض والحجر والبشر وتدمير الموروث والفكر وازالة كل اثر للحضارة على النحو الذي شهدناه جميعا في اكثر من محل في هذا العالم".اضاف: "سعادة السفير، انا لدي قناعة راسخة انه يقتضي ان تكون قناعة كل لبناني امين وحريص على مستقبل وطنه انه لولا ذلك التدخل الروسي الذي حصل بالاشتراك مع جهات اخرى فاعلة محليا واقليميا ساهرة على حماية اهلها وعلى مصالح هذه المنطقة لما بقي لنا وجود على هذه الارض، ولكانت زالت ثقافتنا وحضارتنا. ولا ابالغ اذا ما قلت انه لم يكن ليتسنى لنا او لك سعادة السفير لأن نلتقي في هذا النهار وفي هذه الوزارة فشكرا لكم مجددا. وعلى امل تفعل التعاون بين بلدينا لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والروسي".