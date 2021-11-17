لقاء بين وزيري العدل والدولة لشؤون التنمية الإدارية

بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر في مكتبه في الوزارة، التحضيرات الجارية لمواكبة أعمال " الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" المقرّر عقدها في منتصف شهر كانون الأول المقبل في مصر بمشاركة نحو ١٦٠ دولة من حول العالم من بينها لبنان.