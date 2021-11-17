مولوي عرض مع زواره للاستحقاق النيابي وملف متطوعي الدفاع المدني

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وفدا من النواب السابقين، ضم، طلال المرعبي، انطوان سعد وناصر نصر الله، وتم البحث في الاوضاع العامة، في ضوء التحضيرات القائمة استعدادا للاستحقاق النيابي.الحجاروالتقى مولوي النائب محمد الحجار، الذي قال بعد اللقاء: "تباحثنا مع معالي الوزير في مواضيع الساعة، من الانتخابات النيابية الى ملف متطوعي الدفاع المدني وشؤون تتعلق بمنطقة اقليم الخروب. وتركز الحديث على جهوزية وزارة الداخلية في المهل التي حددها قانون الانتخابات، اذ تبين ان الوزارة على جهوزية تامة لاجرائها في المواعيد التي حددها القانون الذي نسمع ان البعض يعمل على الطعن به. اما في موضوع اقتراع المغتربين، فلاحظنا من الكتاب المرسل من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية ان عمليات التسجيل في الخارج قد تؤثر على مواعيد الانتخابات التي لحظها القانون، فتبين لنا بما اكده معالي وزير الداخلية انه تسجل 165 الفا و481 طلبا حتى الامس، وان وزارة الداخلية تسلمت 137 الفا و723 طلبا وعالجتهم، يعني بقي اقل 30 الفا بإمكان الداخلية معالجتهم خلال ايام، ما يؤكد الجهوزية التامة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات في مواعيدها التي حددها القانون بمشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وممارسة حقهم".اضاف: "وتباحثت مع معالي الوزير في ملف الدفاع المدني، وهؤلاء المتطوعون الابطال ان كانوا في البر او الجو او البحر، يندفعون في مكافحة الحرائق ويقدمون التضحيات الكاملة لمساعدة الآخرين، فمن الواجب علينا ان نساعدهم في اخذ حقهم. وهنا باشر معالي الوزير اتصالاته ومراسلاته مع المعنيين ومع جهاز الدفاع المدني لاقامة مباراة محصورة للمتطوعين وان شاء الله نبارك لهم".وتابع: "ناقشنا موضوع حقوق البلديات من الصندوق البلدي الوطني المستقل وضرورة تسريع معاملاتهم في هذا الظرف الصعب للحصول على حقوقهم من الصندوق. وبحثنا ايضا في موضوع اتحادي اقليم الخروب الشمالي والجنوبي بحيث بوشر لاعداد مناقصات لمعالجة موضوع النفايات في المنطقة".فياضثم التقى مولوي النائب علي فياض على رأس وفد قدم له مطالب تتعلق بمنطقة مرجعيون وقراها.