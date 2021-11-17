لبنان

انقطاع الانترنت والاتصالات نهاية هذا الشهر... ما صحة هذه المعلومات؟

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:39
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 


يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب بخبر يشير إلى تصريح رئيس مجلس ادارة شركة ألفا ومديرها العام الاستاذ جاد ناصيف يحذر فيه من انقطاع الارسال والانترنت في اواخر الشهر الحالي، وقد تواصل وزير الاتصالات جوني القرم مع الاستاذ ناصيف ليتبيّن ان الخبر مختلق وعار عن الصحة تماما ولا يهدف إلا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

لذا، نكرر الدعوة إلى اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من الجهات المعنية في وزارة الاتصالات وفي شركتي الخلوي تحت طائلة المسؤولية.
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