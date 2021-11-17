لبنان

إنفجار مرفأ بيروت... قرار هامّ لوكالة الفضاء الروسية: سنسلم لبنان كافة الصور

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:42
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نقلت قناة "الميادين" عن وكالة الفضاء الروسية قولها، إنه "سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت، سواء قبل الانفجار أو بعده".
 
 
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