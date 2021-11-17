لبنان

أجبروا المصرف على صرف التعويض ... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:46
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بعد تمنع أحد المصارف مصرف عن صرف اموال تعويض نهاية الخدمة لأحد عناصر قوى الأمن الداخلي، قام عدد من ضباط ورتباء تجمع "متقاعدين قوى الامن الداخلي في الشمال" بمرافقة المؤهل اول بلال صادق بالتوجه الى فرع المصرف في التل في طرابلس.

وبعد مفاوضات حادة واصرار من قبل العميد بسام الايوبي،  استجاب مدير الفرع الى مطالب الوفد واصدر تعليماته للموظفين بصرف قسم كبير من التعويض.
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