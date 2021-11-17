بيرم بحث ووزير الصناعة في سبل تعزيز العمالة اللبنانية

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، وزير الصناعة جورج بوشكيان.بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: "شرفني معالي وزير الصناعة الذي كان ايضا في زيارة لفخامة رئيس الجمهورية وتحدثا في موضوع مشترك يعني وزارة العمل والصناعة والدورة الاقتصادية في لبنان وتتعلق بموضوع تعزيز العمالة اللبنانية، الحفاظ على العامل اللبناني ، التركيز على المصانع لتوظيف العامل اللبناني لما في ذلك من اثار مهمة جدا، وانشاء ثقافة جديدة هي ثقافة العودة الى العمل، ثقافة العودة الى صناعة الحاضر والمستقبل من قبل العامل اللبناني، لأنه هو من ينتمي لهذا البلد ويهمه هذا البلد، لذلك كان النقاش في ما يتعلق بالتنسيق ما بين وزارتي العمل والصناعة في تركيز العمالة اللبنانية واعطائها الاولوية، وقد أخبرت معالي الوزير باننا أصدرنا تعميما ونشرناه في الجريدة الرسمية يلزم الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وحتى المصارف انه اثناء تعاقدها مع الشركات ان تعطي الاولوية للعامل اللبناني، ومعاليه لديه تصور ايضا يصب في ذات المسار، واتفقنا على خطوات مستقبلية سيتم الاعلان عنها تباعا، كما أعلمت معاليه أن قانون العمل اللبناني يلزم وزير العمل ان يصدر في شهر كانون الاول قرارا يحدد المهل التي يتم حصرها في العمال اللبنانيين ، وهذه لا تنشأ اعتباطيا بل تنشأ بعد متابعة للسوق اللبناني والحركة الاجتماعية والاقتصادية، حيث نعلم جميعا الانقلاب الاقتصادي الذي حصل في خلال السنتين بهذه المسألة وبالتالي فالأمر اصبح يحتاج لحصر مهن بالعمال اللبنانيين لتنشيط هذا الامر واعطائه الاولوية".اما وزير الصناعة فقال: "سررت بلقاء معالي الصديق بيرم وقد تباحثنا بموضوع اساسي وهو العمالة الاجنبية، وقد شددنا على نقطة اساسية وهو ان على جميع الصناعيين وجميع المنشآت التجارية والصناعية الاهتمام بالعمالة الاجنبية لما لها من دور في الاقتصاد اللبناني لجهة الابقاء على المال داخل البلد وهو ما نحتاجه لتحسين الدورة الاقتصادية ، وسيكون هناك تعاميم مشتركة ضمن المصلحة الوطنية".اضاف:"كما تداولنا فكرة انشاء بنك للمعلومات تخص كل الذين يودون العمل وهذا سيكون بمثابة محفز للمصانع او اي منشآت تجارية للاتصال بوزارة العمل طلبا للموظفين حسب الاختصاص ".وقال: "لقد اصدرنا تعميما يلزم المعامل الكيميائية بتوظيف مهندس كيميائي وهذا سيعطي فرصة توظيف زهاء الألف مهندس كيميائي ".كما استقبل الوزير بيرم النائب الدكتورايهاب حمادة والدكتور عبد الله زيعور والدكتور يوسف كنعان من التعبئة التربوية في "حزب الله" للاطلاع على اخر مستجدات النقاش الذي تجريه لجنة المؤشر الذي سينعكس ما يصدر عنها على الموظفين والأساتذة والمعلمين كافة في مختلف المراحل التعليمية.ووضع الوفد الوزير بيرم بتفاصيل الأوضاع الصعبة "التي وصل اليها الأساتذة والموظفين والعاملين في المدارس والمعاهد والجامعات بسبب الغلاء الفاحش وتدني قيمة الرواتب والأجور التي القت بثقلها على جميع الشرائح الاجتماعية وبخاصة الفقيرة منها، وأربكت العام الدراسي".وقدم الوفد جملة من المقترحات والأفكار التي يمكن لوزارة العمل أن تقترحها ويجري تبنيها في لجنة المؤشر والتي تسهم في التخفيف من الأعباء على الأسرة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص، مطالبا ب"زيادة الاهتمام في المعالجة العادلة لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والتربوية والصحية".