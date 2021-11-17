قائد الجيش استقبل المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.