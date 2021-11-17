لبنان

قائد الجيش استقبل المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:51
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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قائد الجيش

المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

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