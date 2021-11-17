سرقة الدجاج وسرقات أخرى تعاني منها هذه المنطقة

تبلغ مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة بينو في عكّار، دعوة من السيد "إ.خ"، اكد فيها أن مجهولين عمدوا الى سرقة كميّة من الدجاج من مزرعته الخاصّة في بلدة رحبة وفروا الى جهة مجهولة.وأفادت المعلومات أن منطقة الجومة تشهد سلسلة سرقات من قبل مجهولين يجولون في أرجاء البلدة ويسعون الى مراقبة المنازل والمزارع والسيارات وغيرها تمهيداً لسرقتها.ووجه الأهالي نداء لشرطة إتحاد بلديات الجومة طالبين منهم إقامة حواجز أمنية متنقلة في أرجاء المنطقة والتدقيق بهويات المارّة.