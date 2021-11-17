بيان هامّ لقوى الامن الداخلي عن السجل العدلي... ماذا في التفاصيل؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ اليوم 17-11-2021، عاد العمل إلى مكاتب السجلّ العدلي، كما كان في السّابق، بعد أن تمّ إصلاح العطل التقني الذي طرأ على شبكة البرامج والأنظمة.