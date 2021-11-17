لبنان

بيان هامّ لقوى الامن الداخلي عن السجل العدلي... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:11
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ اليوم 17-11-2021، عاد العمل إلى مكاتب السجلّ العدلي، كما كان في السّابق، بعد أن تمّ إصلاح العطل التقني الذي طرأ على شبكة البرامج والأنظمة.
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قوى الامن

سجل عدلي

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