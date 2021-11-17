لبنان

حميه تناول مع وفد بلدي النزاع القائم مع شركة "الباك"

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:42
A-
A+
Doc-P-887255-637727606028654100.png
Doc-P-887255-637727606028654100.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه، مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، رئيسي بلديتي الشويفات زياد حيدر والمريجة سمير ابو خليل ووفد بلدي مرافق، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.
 
وتناول اللقاء النزاع القائم بين شركة "الباك" المستثمرة للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وكل من بلديتي الشويفات والمريجة تحويطة الغدير الليلكي، حول عدم تسديد الشركة للرسوم البلدية منذ اكثر من اربع سنوات.
 
واكد الوزير حميه للمجتمعين سيره ب"القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وكل النصوص القانونية المرعية الإجراء".
المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2021-11-17
10:34 | 2021-11-17
08:25 | 2021-11-17
09:03 | 2021-11-17
07:42 | 2021-11-17
09:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website