حميه تناول مع وفد بلدي النزاع القائم مع شركة "الباك"

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه، مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، رئيسي بلديتي الشويفات زياد حيدر والمريجة سمير ابو خليل ووفد بلدي مرافق، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.وتناول اللقاء النزاع القائم بين شركة "الباك" المستثمرة للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وكل من بلديتي الشويفات والمريجة تحويطة الغدير الليلكي، حول عدم تسديد الشركة للرسوم البلدية منذ اكثر من اربع سنوات.واكد الوزير حميه للمجتمعين سيره ب"القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وكل النصوص القانونية المرعية الإجراء".