وسائل إعلام لبنانية تتحد من أجل "صحافة تخدم الشأن العام"

أطلقت محطات تلفزيونية وإذاعات لبنانية مبادرة جديدة في بيروت اليوم، "ملتزمة مجتمعة مبادئ الصحافة في خدمة الشأن العام"، معلنة عن "بث سلسلة برامج تلفزيونية بعنوان " لبنانTownhall" مباشرة على الهواء تزامنا، في الوقت نفسه، بحيث ستناقش أبرز التحديات التي تواجه لبنان ومواطنيه".وهذه المبادرة نظمتها "مناظرة"، وهي منظمة "تهدف الى اقامة حوارات عامة بناءة في المناطق التي تتحدث اللغة العربية، وتضم أعضاء مؤسسين مثل: "تلفزيون لبنان"، وتلفزيون "الجديد"، ومحطة "otv"، ومحطة "أن.بي.أن"، وإذاعة "صوت لبنان"، وراديو "صوت الشعب".قيومجيانوقال الصحافي زافين قيومجيان الذي رشحته المجموعة لتقديم "لبنانTownhall": "يشرفني أن أكون جزءا من هذه المبادرة التي تشتد الحاجة إليها في بلادنا، فقد آن الأوان لنرتقي بالإعلام اللبناني إلى مستوى جديد ليستطيع مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. حان وقت التغيير، ومن أجل تحقيق هذا التغيير، نحتاج إلى أفكار جديدة وإلى أفراد شغوفين بتحسين جودة الحوار العام في لبنان".كذلك، اتفقت الوسائل الإعلامية على "إنشاء لجنة مستقلة تتألف من صحافيين لبنانيين من شأنها أن تعقد اجتماعات عامة (Townhalls) تخدم المصلحة العامة وتتسم بأنها تحريرية ومستقلة تماما عن المذيعين الذين يستضيفونها".وسيضم "تاون هول لبنان" مواطنين من جميع أنحاء لبنان جنا إلى جنب مع شخصيات عامة معروفة وخبراء سيتناقشون على قدم المساواة".وستبث الحلقة الأولى من المناظرات مباشرة على الهواء عند الساعة 9,30 مساء 22 تشرين الثاني الحالي على جميع القنوات المشاركة في المبادرة المذكورة.وستشارك في كل حلقة "مجموعة شباب لبنانيين الشباب من المناطق اللبنانية كافة، تم تدريبهم بالشراكة مع النادي اللبناني للمناظرة الذي نظم حملة وطنية لجذب المواطنين إلى المشاركة في ورش عمل متعمقة عن مهارات الخطابة والمناظرة".الزيديوقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مبادرة "مناظرة" فدوى الزيدي، التي قادت، بحسب البيان، "مفاوضات كثيفة مدى شهور طويلة مع مالكي وسائل البث الرائدة في لبنان": "أمامنا فرصة فريدة من نوعها لهدم الأسوار التي بنتها الوسائل الإعلامية حول نفسها. فللمرة الأولى في تاريخ الإعلام اللبناني، ستتحد محطات البثّ حول مشروع واحد، حول حدث تلفزيوني واحد، حول حوار واحد، عاقدة، بالتالي، مناظرة وطنية مشتركة لجميع المواطنين".وأضافت: "تبقى مبادرتنا مفتوحة أمام جميع القنوات التي تتغنى بقيم الصحافة لخدمة مصلحة جميع اللبنانيين".صولو فغاليوشرح منتج الحلقات في "مناظرة" البروديوسر صولو فغالي آلية العمل، واشار الى ان "طريقة المناظرة تختلف عن كل ما رأيتموه في لبنان، وكل شخص لديه مدة محددة مهما كان مركزه، وصوت الشباب سيكون حاضرا بقوة، والهدف من كل حلقة هو الوصول الى حل في الجزء الاخير".واعلن ان "الحلقة الاولى ستكون بعنوان "المعاش ما عاش".