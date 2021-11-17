" لصوص الكهرباء" ينشطون في زحلة

تتكرر ظاهرة سرقة كابلات شركة "كهرباء زحلة" طمعًا ببيعها في سوق النحاس المزدهر هذه الايام، وبأسعار مغرية. وقد تسببت سرقة الكابلات ليلا بانقطاع الكهرباء عن عدد من منازل الزحليين.

وكانت خطوط الكهرباء قرب مدرسة راهبات العائلة المقدسة في ضهور زحلة تعرضت للسرقة اول الاسبوع، وسبقتها سرقة الكابلات قرب "شاتو خوري" عند تخوم زحلة ومدخل حزرتا الشهر الفائت.

وبدا من التحقيقات ان السارقين يستغلون التنظيم الدقيق الذي تعلنه شركة كهرباء زحلة عن مواعيد قطع التيار الكهربائي، فيقومون "على مهل" بقطع الاسلاك ونقل المسروقات التي يتجاوز وزنها مئات الكيلوغرامات، مستخدمين سيارات ومعدات خاصة.

ويستغل السارقون تقاعس المعنيين في الشرطة البلدية عن دورهم، على رغم وجود عشرات العناصر في الخدمة نظريًا، علما أن المنطقة التي تتعرض للسرقة أصبحت معروفة جغرافيًا ولا تتجاوز مئات الامتار، ولا يمكن ان تعصي على الدولة متى حزمت امرها ولاحقت اجهزتها للتحرك على طريق حزرتا-زحلة وجوارها.