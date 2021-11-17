حريق في بلدة مشحا العكارية (صور)

اندلعت النيران في عدد من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة في بلدة مشحا في عكّار، وتوجه عناصر من الدفاع المدني وعدد من المتطوعين للعمل على إخماد النيران و تبريد الأرض.





