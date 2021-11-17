لبنان

حريق في بلدة مشحا العكارية (صور)

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:56
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اندلعت النيران في عدد من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة في بلدة مشحا في عكّار، وتوجه عناصر من الدفاع المدني وعدد من المتطوعين للعمل على إخماد النيران و تبريد الأرض.


 
 
 
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