أهالي يطالبون بتأمين التدفئة لأبنائهم في المدارس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة عن ورود عدد كبير من الشكاوى من قبل عدد من اولياء الطلاب في المدارس بسبب انتشار الامراص الموسمية بشكل كبير.



وطالب الأهالي ادارات المدارس في البقاع بتأمين التدفئة للطلاب وبخاصة لطلاب الروضات وخصوصا في توقيت الحصص التعليمية الاولى.