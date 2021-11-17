لبنان

أهالي يطالبون بتأمين التدفئة لأبنائهم في المدارس

Lebanon 24
17-11-2021 | 09:38
A-
A+
Doc-P-887274-637727638931967577.jpg
Doc-P-887274-637727638931967577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة عن ورود عدد كبير من الشكاوى من قبل عدد من اولياء الطلاب في المدارس بسبب انتشار الامراص الموسمية بشكل كبير.
 
وطالب الأهالي ادارات المدارس في البقاع بتأمين التدفئة للطلاب وبخاصة لطلاب الروضات وخصوصا في توقيت الحصص التعليمية الاولى.  
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2021-11-17
10:34 | 2021-11-17
08:25 | 2021-11-17
09:03 | 2021-11-17
07:42 | 2021-11-17
09:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website