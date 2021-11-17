حريق أعشاب يابسة في الهلالية (صور)

شب حريق في أعشاب يابسة في منطقة الهلالية، وامتد ليصل الى بعض المنازل الموجودة في المنطقة، ولم تعرف أسباب اندلاعه.

وحضرت فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على إخماده.