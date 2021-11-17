لبنان

حريق أعشاب يابسة في الهلالية (صور)

Lebanon 24
17-11-2021 | 09:34
A-
A+
Doc-P-887276-637727642149886014.jpg
Doc-P-887276-637727642149886014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق في أعشاب يابسة في منطقة الهلالية، وامتد ليصل الى بعض المنازل الموجودة في المنطقة، ولم تعرف أسباب اندلاعه.
وحضرت فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على إخماده.
 
 
مواضيع ذات صلة
حريق هائل في مشتى حسن في عكار...شاهدوا النيران! (فيديو)
lebanon 24
17/11/2021 20:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في بلدة مشحا العكارية (صور)
lebanon 24
17/11/2021 20:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق مولد للطاقة الكهربائية في القليعات
lebanon 24
17/11/2021 20:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق في غدير
lebanon 24
17/11/2021 20:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الهلالية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2021-11-17
10:34 | 2021-11-17
08:25 | 2021-11-17
09:03 | 2021-11-17
07:42 | 2021-11-17
09:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website