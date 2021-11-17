لبنان

فرعية درس قانون تنظيم معرض رشيد كرامي أقرت بعض مواد الفصل الثالث وعدلت أخرى

Lebanon 24
17-11-2021 | 09:50
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 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس القانون الذي يرعى اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي جلسة ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: جورج عقيص، وهبي قاطيشا وابراهيم عازار.
 
كما حضر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف ورئيسة الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.
 
وبحثت اللجنة في مواد الفصل الثالث المتعلق بإدارة المعرض، صلاحية مجلس الادارة ودور المدير العام، المحظورات التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، اسباب انهاء ولاية رئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة، المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الادارة، وأقرت عددا منها كما وردت وعدلت مواد أخرى. كما أرجأت بعض المواد لمزيد من الدرس.
 
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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