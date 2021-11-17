أثناء توقيف مطلوب في طاريا... مجهولون أطلقوا النار باتجاه دورية لـ"مكافحة الارهاب"

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، فجر تاريخ 16-11-2021، من توقيف أحد المطلوبين، في بلدة طاريا البقاعية، ويُدعى:ي. ح. (مواليد عام 1979، لبناني)بحقّه /5/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج مخدّرات. وأثناء عملية التوقيف، تعرّضت القوّة لإطلاق نار من قبل مجهولين، ولم يُصَب أحد بأذى.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.