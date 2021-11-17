3 أيام لانتهاء مهلة التسجيل... كيف بدا اقبال المغتربين؟

بلغ رقم اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للإقتراع في الإنتخابات النيابية لعام 2022، 180345 وفقًا لوزارة الخارجية والمغتربين إعتبارًا من الساعة 1:23 ظهرًا ليوم 17 تشرين الثاني 2021.وتوزعت الأرقام على الشكل التالي:- أوقيانيا: 16.654- أميركا اللاتينية: 4.242- أميركا الشمالية: 42.367- أوروبا: 56.844- أفريقيا: 14.961- آسيا: 45.277تجدر الإشارة إلى أنه في تاريخ ٢٠ تشرين الثاني تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للإقتراع، أي أنه يبقى 3 أيام فقط أمام الراغبين بتسجيل أسمائهم.