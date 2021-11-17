مواد غذائية منتهية الصلاحية... هذا ما كشفته "حماية المستهلك"

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، ونظمت عددا من محاضر الضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية في كل من بيروت وقضاء عاليه لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، او لعدم التزامهم تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.من جهة أخرى، ضبطت مديرية حماية المستهلك مواد غذائية منتهية الصلاحية في احد المتاجر ونظمت محضر ضبط بالمخالف تمهيدا لاحالته امام القضاء المختص.