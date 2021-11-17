لبنان

فرض قيود على السفر من لبنان الى بيلاروسيا.. هذه الفئات المشمولة

Lebanon 24
17-11-2021 | 10:34
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اصدر المدير العام للطيران المدني  المهندس فادي الحسن تعميما  حمل الرقم 47/2 الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حول فرض قيود على السفر من لبنان الى جمهورية بيلاروسيا، جاء فيه:
 

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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