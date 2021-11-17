فرض قيود على السفر من لبنان الى بيلاروسيا.. هذه الفئات المشمولة

اصدر المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 47/2 الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حول فرض قيود على السفر من لبنان الى جمهورية بيلاروسيا، جاء فيه:



