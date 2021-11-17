لبنان

هذه المناطق تعاني من سوء الارسال (صورة)

Lebanon 24
17-11-2021 | 10:45
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اعتذرت شركة "ألفا" من مشتركيها في المناطق التي تتغذى من محطتي بقسميا والمحمرة عن سوء التغطية نتيجة تعرضها للسرقة.
 
 
 
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