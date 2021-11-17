المرتضى استقبل المدير العام لجهاز امن الدولة ولويس لحود

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة، المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وجرى التداول في شؤون عامة.