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لبنان
تقرير مستشفى رفيق الحريري: 25 إصابة بكورونا و10 حالات حرجة
Lebanon 24
17-11-2021
|
10:52
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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 726
AstraZeneca: 403
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 270 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1396حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10
- حالات وفاة: 0
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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