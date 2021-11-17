لبنان

الحجار بعد زيارته مولوي: الداخلية على جهوزية تامة لاجراء الانتخابات ضمن المهل بمشاركة المغتربين

Lebanon 24
17-11-2021 | 11:57
A-
A+
Doc-P-887321-637727723304826540.png
Doc-P-887321-637727723304826540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار النائب محمد الحجار اليوم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، "وتم البحث في مواضيع الساعة ولا سيما الانتخابات النيابية وملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني وشؤون تتعلق بمنطقة اقليم الخروب"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحجار .
 
وقال الحجار: "بالنسبة الى جهوزية وزارة الداخلية في المهل التي حددها قانون الانتخابات، تبين لي أن الوزارة على جهوزية تامة لاجرائها ضمن المهل التي حددها القانون والذي نسمع للأسف، ان البعض يعمل على الطعن به، وبالتالي تأخير وربما تطيير الإنتخابات".
 
أضاف: "في موضوع اقتراع المغتربين، والملاحظات التي أبدتها وزارة الخارجية في كتابها المرسل الى وزارة الداخلية عن أن المهل المحددة في القانون في ما يخص  عمليات التسجيل في الخارج، قد تؤثر على مواعيد الانتخابات التي لحظها القانون، تبين لي عبر ما اكده معالي وزير الداخلية في اجتماعي معه، انه تسجل في سفاراتنا في الخارج 165 الفا و481 طلبا للاقتراع حتى الامس، تسلمت منها وزارة الداخلية 137 الفا و723 طلبا وعالجتها، أي بقي اقل من 30 الفا بإمكان الداخلية معالجتها مع الطلبات التي سترد خلال ايام قليلة، ما يؤكد الجهوزية التامة لوزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات في مواعيدها المحددة بمشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج ليمارسوا حقهم في الإقتراع".
 
وتابع: "كما تباحثت مع معالي الوزير في ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني، هؤلاء المتطوعين الأبطال في البر والبحر، الذين يندفعون في مكافحة الحرائق وتقديم العون والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لمساعدة الآخرين، وبالتالي من الواجب علينا ان نساعدهم في حصولهم على حقوقهم وخاصة تثبيتهم وفقا للقانون الذي أعطاهم هذا الحق. وقد أكد لي معالي الوزير أنه أعطى توجيهاته وباشر اتصالاته ومراسلاته مع المعنيين لإقامة مباراة محصورة للمتطوعين في معهد قوى الأمن الداخلي، وان شاء الله نبارك لهم قريبا بتثبيتهم".
 
وختم: "كما تناقشنا في موضوع حقوق البلديات من الصندوق البلدي المستقل وضرورة تسريع المعاملات في هذا الظرف الصعب للحصول على حقوقها من الصندوق. وبحثنا ايضا في موضوع مناقصة معالجة النفايات التي سيجريها قريبا جدا، اتحادا اقليم الخروب الشمالي والجنوبي، والتي بوشر بإعدادها، وتوافقنا على أن تقدم وزارة الداخلية والبلديات كل الدعم اللازم لإنجاحها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2021-11-17
10:34 | 2021-11-17
08:25 | 2021-11-17
09:03 | 2021-11-17
07:42 | 2021-11-17
09:53 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website