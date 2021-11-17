أنور الخليل: بئس إصلاح دمر العملة وأوصل لبنان لأوضاع كارثية

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر": "‏فخامة الرئيس: وصف مقررالأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع اوليفيه دي شوتر، الدولة اللبنانية بأنها تعيش في عالم خيالي وسط مسافات لاتصدق بين واقع الأزمات الكارثية التي تتخبط فيها والأطر العاجزة لمواجهتها... وكنتم فخامتكم قد وعدتم تكريس السنة الأخيرة من عهدكم للاصلاح. وأي إصلاح؟ بئس إصلاح دمر العملة وأوصل لبنان لأوضاع كارثية".