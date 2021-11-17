لبنان

أهالي المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تركيا أمام منزل مولوي...هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
17-11-2021 | 12:31
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تجمع عدد من أهالي المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تركيا منذ أكثر من ٢٠ يومًا بعد أن ألقت السلطات التركية القبض عليهم خلال محاولتهم الهروب إلى أوروبا أمام منزل وزير الداخلية بسام المولوي في طرابلس.

وطالبوا العمل على الإفراج عن أبنائهم وعودتهم الى بلادهم.
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