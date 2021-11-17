لبنان

مولوي: الطعن لن يؤثر على مصير العملية الانتخابية

Lebanon 24
17-11-2021 | 13:08
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أشار وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي الى أن "الطعن لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار الى تطبيق القانون بصيغته الأصلية". وأكد مولوي أن "وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين 21/4/2021 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها".

وأوضح مولوي في حديث للـ"أم تي في"، "بالنسبة لاقتراع المغتربين لستة نواب فهناك صعوبة كبيرة في توزيعهم طائفياً على القارات في حين ان عملية تسجيل المغتربين والتدقيق ببياناتهم في وزارة الداخلية تجري فور ورود الاسماء لديها والمهلة الممتدة من 20/11/2021 الى 30/11/2021 كافية لتسجيل كل المغتربين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع وعددهم بلغ حتى الآن حوالي 150 ألف مسجل في وزارة الداخلية من أصل 180 الفاً".
 
وتابع وزير الداخلية "البطاقة الممغنطة تحتاج الى تحضير وتكلفة كبيرة وتجريب قبل الانتخابات تجنباً لأي عطل مفاجئ قد يحول دون إجراء الانتخابات وبالتالي في حال قبول الطعن المتعلق بالبطاقة يمكن عدم تطبيقها ولو نص عليها القانون الاصلي على غرار ما حصل عام 2018".

ورداً على سؤال حول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل 20 تشرين الثاني الحالي، اعتبر مولوي أنه "حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية الى حين تعيين الهيئة الجديدة".
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