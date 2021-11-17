صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" بريء من هذا الأمر.. وهذا الفاعل الحقيقي

نفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن يكون "حزب الله" اللبناني متورطا في محاولة اغتيال رجل مخابرات إسرائيلي سابق في كولومبيا، قائلة إن معلومات حصلت عليها تفيد بأن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني هو من يقف خلف محاولة الاغتيال.

وذكرت صحيفة El Tempo الكولومبية، أمس الثلاثاء، في تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عناصر"حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).

وكانت الصحيفة الكولومبية قد أشارت في تقريرها المنشور أمس إلى أن الموساد الإسرائيلي هو الذي نقل إلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن "حزب الله"، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما.

لكن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، شككت اليوم في صحة هذه المعلومات، وقالت إن المعلومات التي حصلت عليها تفيد بأن أن وراء الحادث الأمني على أراضي العاصمة الكولومبية بوغوتا، "فيلق القدس" وليس "حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل القضية أنها تشير إلى النمط المتكرر والثابت الذي يتبناه "فيلق القدس" الإيراني، والذي يتمحور بما في ذلك حول "التعاون بين المنظمات الإجرامية المحلية والعناصر الإرهابية الدولية".

وقالت إن محاولة الاغتيال الأخيرة لرجل المخابرات الإسرائيلي السابق في بوغوتا تنضم "إلى سلسلة طويلة من محاولات الاغتيال الأخيرة على الأراضي الإفريقية، والتي استهدفت رجال أعمال إسرائيليين في السنغال وغانا وتنزانيا ردا على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده".