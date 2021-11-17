مدرسة تقفل أبوابها في عكّار... إليكم السبب!

قررت مدرسة ببنين الرسمية للبنات في بلدة ببنين في عكّار أن تقفل أبوابها أمام الطلّاب والطاقم التعليمي غداً نتيجة انتشار فيروس كورونا في المدرسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وستتخذ المدرسة إجراءات طبية من خلال تعقيم المدرسة وإجراء الفحوصات اللازمة.