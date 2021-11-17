احذروا...لص في الأشرفية يقوم بهذا الأمر لسرقة السيارات (فيديو)

نشرت صفحة وينيه الدولة فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر لصًّا يحـطم زجاج سيارات المواطنين لسـرقة أغراضهم الثمينة من داخل السيارات في الأشرفية.

وطلبت ممن يعرف عنه شيئًا الاتصال بالرقم 76574438 أو إرسال رسالة لها.