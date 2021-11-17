روكز لـ "الأنباء" الكويتية: يجب الإسراع في تبديد الأزمة مع "الخليج"

رأى نائب كسروان المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز أن "لبنان تحول بفضل عبثية السياسيين وانعدام المسؤولية، من بلد يضج بالحياة والأمل، الى ساحة يغمرها اليأس والخوف على المصير"، معتبرا بالتالي ان "المشهد سوداوي على كل المستويات والأصعدة، وذلك وسط تغييب كامل لآليات الحلول والمعالجة، فمن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، الى الوضع السياسي المتدني أخلاقيا ووطنيا، الى الوضع القضائي المأزوم بفعل التدخلات والضغوطات السياسية، الى علاقات لبنان المتدهورة مع دول الخليج، كلها أزمات ساخـنة اقـل ما يقال فيها انها تهدد الكيان اللبنـاني وبحاجة الى رجال دولة حقيقيـيـن لمعالجتها".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "لبنان بلد عربي الانتماء والهوية، وعضو مؤسّس في جامعة الدول العربية، ومن الطبيعي بالتالي ان يحافظ على افضل العلاقات الودية والاخوية مع الدول العربية عموما والخليجية خصوصا، التي تشكل المتنفس الاقتصادي للبنان، ومصدر عيش 450 ألف عائلة لبنانية"، مطالبا بالتالي بوجوب الإسراع في تبديد الازمة مع دول الخليج العربي، وذلك عبر القنوات الديبلوماسية وسائر السلطات المعنية بسلامة وشفافية العلاقات مع الخارج، الامر الذي يستوجب انعقاد مجلس الوزراء، للملمة ما تبقى من اتصال وتواصل بين لبنان والخليج، ووضع خطة عمل تنفيذية تعيد قطار العلاقات اللبنانية الخليجية الى سكته الطبيعية والصحيحة.