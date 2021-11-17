لبنان

السفير البريطاني من طرابلس: المطلوب تأمين فرص عمل للشبّان

Lebanon 24
17-11-2021 | 15:26
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إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، سفير المملكة المتحدة في لبنان إيان كولارد، يرافقه المستشار التقني في السفارة ألآن وفي حضور وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ضم: نائب الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان محمد صالح، المستشارة التقنية المسؤولة في البرنامج مارينا لو جوديتشي، مدير منطقة الشمال البرنامج الآن شاطري، ومسؤولة التطوير الاجتماعي والاقتصادي جنان ميتى، والمهندسة المعمارية تانيا خليل، وذلك بحضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي.
وأوضح ان "الزيارة تعارفية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده منذ اربعة أشهر".
وتساءل عن "أوضاع البلدية وأحوال مدينة طرابلس والصعوبات التي تواجه العمل البلدي والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، والقيود الرقابية من السلطة المركزية التي تكبل عمل البلديات الكبرى".
وعبّر عن "اعجابه بطرابلس المدينة التي تمتلك المرونة وكيفية صمود الناس والوقوف في وجه الأزمات وتعاون المواطنين وتحديد الأسس لتفعيل الدورة الإقتصادية".
واتفق مع يمق على ان "المساعدات الغذائية والدواء والحليب والمحروقات باتت غير مجدية، ويجب العمل لتأمين فرص عمل ووظائف للشباب للحصول على النقود لتأمين العيش الكريم بخاصة وان طرابلس تضم الكثير من الطاقات والقدرات الشبابية من الجنسية اللبنانية والجنسيات المقيمة من فلسطينة وسورية وغيرها ولديها القدرة لكي تلعب دورها كعاصمة اقتصادية وعاصمة ثانية للبنان وعاصمة كبرى للشمال اللبناني".
وشدّد على ضرورة ان تقوم السلطة المركزية لتحمل مسؤولياتها لعدم قدرة البلدية في ظل مركزية القرار على التحرك بحرية ولا يمكن ان تكون بلدية كبلدية طرابلس بدون كهرباء ومحروقات وهذا يمعنها من تقديم ادنى المساعدات والخدمات للموطنين وتخليص معاملاتهم.
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