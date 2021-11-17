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لبنان
سليمان عبر "تويتر": موعودون بإصلاح الأعطال في إنترنت عكار بدءاً من غد
Lebanon 24
17-11-2021
|
16:03
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غرّد النائب محمد سليمان عبر حسابه على "تويتر": "تابعنا مشكلة الاتصالات والانترنت في محافظة عكار مع الشركات المشغلة. ووعدنا بأن يتم العمل على إصلاح الأعطال وتوفير المحروقات بدءا من الغد".
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