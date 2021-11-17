سليمان عبر "تويتر": موعودون بإصلاح الأعطال في إنترنت عكار بدءاً من غد

غرّد النائب محمد سليمان عبر حسابه على "تويتر": "تابعنا مشكلة الاتصالات والانترنت في محافظة عكار مع الشركات المشغلة. ووعدنا بأن يتم العمل على إصلاح الأعطال وتوفير المحروقات بدءا من الغد".