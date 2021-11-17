لبنان

المازوت لكسب الأصوات

Lebanon 24
17-11-2021 | 17:00
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يرجح مرشحون للانتخابات أن تدخل المحروقات المجمعة على أسعار دنيا، أيام الدعم، لا سيما المازوت معترك الإغراءات لكسب الأصوات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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