لبنان

معالجة الأزمة مع الخليج تتمّ على نار هادئة

Lebanon 24
17-11-2021 | 17:33
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ذكرت معلومات صحيفة "اللواء" ان "معالجة موضوع الوزير جورج قرداحي تتم على نار هادئة بحيث انه قد يضطر الى الإستقالة في نهاية المطاف تحسّساً منه بالظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب تردي العلاقات مع دول الخليج ولأنه يستشعر حجم الضغط الذي يتعرض له لبنان ومواطنوه المقيمون في الخليج، لكن لم تتضح تفاصيل وافية عن المخرج الذي يجري العمل عليه. أمّا قضية المطالبة بتنحية القاضي بيطار ما زالت تدور في الحلقة ذاتها، من حيث تحويل التحقيق مع النواب والوزراء السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات المساقة ضدهم في قضية إنفجار المرفأ، وهذا القرار هو بيد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بصفته رئيس محاكم التمييز التي تبت احداها بطلب كف يد البيطار عن ملاحقة النواب.
المصدر: اللواء
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