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لبنان
الطعن أمام المجلس قد يؤدّي إلى تأخير موعد الانتخابات
Lebanon 24
17-11-2021
|
17:40
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لم تستبعد مصادر متابعة عبر "اللواء" ان "يؤدي الطعن امام المجلس الدستوري الذي تقدّم به "التيار الوطني الحر" إلى تأخير موعد الانتخابات المبدئي من آذار إلى أيّار، إن لم يكن أبعد من أيّار".
المصدر:
اللواء
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