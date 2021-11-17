مخاوف من مفاجآت أمنية غير متوقّعة

كتبت صحيفة "الراي" الكويتية:

تسود في بيروت مخاوف لم تعُد مكتومةً من حصول مفاجآت أمنية غير مفاجئة تملأ الفراغ السياسي الناجم عن تمادي تَعَطُّل جلسات الحكومة بفعل الصراعات بين مكوّناتها، في الوقت الذي لم يجد لبنان الرسمي بعد الترياق» للأزمة التي تتفاقم مع دول الخليج العربي على وقع إجراءات زاجرة جديدة شبه يومية وسط مناخاتٍ بأن الآتي أكثر تَشَدُّداً على مستوى مجلس التعاون.