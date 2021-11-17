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لبنان
"يريدون تطيير اصوات ٣٠٠ الف مغترب هجّروهم بسبب سياستهم"
Lebanon 24
17-11-2021
|
22:25
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أشار عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب زياد حواط، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى، "نيّة التيار الوطني الحر والعهد بتطيير الانتخابات عن طريق خلق ذرائع وهمية. فاذا طيّروا الانتخابات يكونوا قد نجحوا بتطيير أصوات 300 ألف مغترب من الذين هجّروهم بفضل سياستهم الرعناء، وحصرهم بالمقاعد الست التي يطالبون بها. فهذا هو الهدف الأساسي من تطيير الانتخابات، وربط كل المعالجات بتخفيف الأضرار من خلال إلغاء انتخابات المغتربين، وحصر تمثيلهم بالنواب الست"، سائلاً عن "الآليات التي تضمن سلامة اقتراعهم، ومن سيشرف عليها عبر القارات".
وفي تعليقٍ على رفض التيار الوطني للاتهامات بأنّه يريد تأجيل الانتخابات لتراجع شعبيّته، قال حوّاط: "فلتجرِ الانتخابات لنرَ أين أصبح وضع التيار، وليتركوا الناس تنتخب بحرية، وسنرى كيف فشل التيار فشلاً ذريعاً جداً في إدارة البلد"، متهماً التيار الوطني الحر وحزب الله، "بالقيام بمؤامرة كبيرة كانت نتيجتها خراب البلد والإفلاس"
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