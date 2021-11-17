لبنان

"معظم النواب يصرون على اجراء الانتخابات"

Lebanon 24
17-11-2021 | 22:27
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أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، إلى أنّ معظم النواب يصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر بغضّ النظر عن مضمون الطعن وانعكاسه على الداخل قبل الخارج، فالجميع مصرٌ على إجراء الانتخابات، وأضاف: "في النهاية علينا أن ننتظر قرار المجلس الدستوري".

وإذ لفت علامة في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "من حق تكتل لبنان القوي أن يتقدّم بالطعن وفق الأصول"، استطرد بالقول: "لقد مررنا بظروف صعبة أكثر مما نحن عليه، وكان لدينا استحقاقات مرّت بسلام. فهذه ليست حججاً للتأجيل، ولدينا استحقاقاً دستورياً، ولا شيء يعيق إجراء الانتخابات، ونحن في النهاية نلتزم بقرار المجلس الدستوري
 
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