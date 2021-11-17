لبنان

الخارجية توضح وتؤكد: لا سرية للمعلومات وكل الملفات مفتوحة

Lebanon 24
17-11-2021 | 22:52
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كتبت "الشرق الاوسط":مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذين لامس عددهم 180 ألفاً؛ برزت اتهامات لـ"التيار الوطني الحر" باستخدام بيانات السفارات والقنصليات خارج لبنان الخاصة بالمغتربين الذين يسجلون أسماءهم للاقتراع،
ويؤكد مصدر في وزارة الخارجية لـ"الشرق الأوسط" «"وصول بعض الشكاوى من مغتربين عن اتصالات تردهم من قبل بعض الجهات، لكن ما يمكن التأكيد عليه بالدرجة الأولى أن وزارة الخارجية ليست بيد (التيار الوطني الحر)، ولا الكوادر الأساسية فيها حزبيين في (التيار)". وحول تسريب البيانات يلفت بداية إلى "وجود (داتا) قديمة موجودة لدى كل الأحزاب، ولطالما استخدمتها في الانتخابات السابقة"، أما بالنسبة إلى المسجلين في المنصة الخاصة بهم اليوم، فلا ينفي المصدر أن الحصول على هذه المعلومات في بلد مثل لبنان حيث لا سرية للمعلومات وكل الملفات مفتوحة، "أمر ليس صعباً، والحصول عليها ممكن من قبل أي موظف في هذا القسم".
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