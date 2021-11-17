إلقاء قنبلة صوتية في هذه المنطقة

القى مجهول قنبلة صوتية تحت جسر عدلون ( الأوتوستراد ) سمع صداها في البلدة ،وفربعدها الى جهة مجهولة.

وقد ادى صوت القنبلة الى حالة من الذعروالارباك لدى اهالي المنطقة.