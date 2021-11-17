لبنان

إلقاء قنبلة صوتية في هذه المنطقة

Lebanon 24
17-11-2021 | 23:53
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القى مجهول قنبلة صوتية تحت جسر عدلون ( الأوتوستراد ) سمع صداها في البلدة ،وفربعدها الى جهة مجهولة.
وقد ادى صوت القنبلة الى حالة من الذعروالارباك لدى اهالي المنطقة.
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عدلون

قنبلة صوتية

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