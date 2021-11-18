في القبة... اندلاع حريق داخل سيارة!

شب حريق ليلا داخل سيارة في منطقة القبة طرابلس شارع مشعب شعيب وقد عمل اهالي المنطقة على اخمادها لاحقاً بحسب مندوبة "لبنان 24".



وقد رجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.