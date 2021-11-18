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لبنان
في القبة... اندلاع حريق داخل سيارة!
Lebanon 24
18-11-2021
|
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شب حريق ليلا داخل سيارة في منطقة القبة طرابلس شارع مشعب شعيب وقد عمل اهالي المنطقة على اخمادها لاحقاً بحسب مندوبة "لبنان 24".
وقد رجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
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