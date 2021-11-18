لبنان

خبر سار للبنانيين عن الانترنت: ماذا قال كريدية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2021 | 01:43
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يبدو ان تحذير رئيس هيئة "أوجيرو" عماد كريدية "من ان لبنان مهدد بانقطاع الانترنت وبالتالي عزله عن العالم" أثمر نتيجة إيجابية، فقد أكد كريدية لـ "لبنان 24" ان "المشكلة حُلت ووافق مصرف لبنان على ان تدفع شركات الإتصال الثلاثة ‏‏"أوجيرو"، و"ألفا" و"تاتش" سعر المازوت بالليرة اللبنانية."

وأشار إلى "اتفاق حصل بين وزيري الطاقة والاتصالات ومصرف لبنان باعتبار ان قطاع الاتصالات هو قطاع حيوي، وتمت الموافقة على ان تدفع شركات الاتصال بالليرة اللبنانية ويأخذ مصرف لبنان على عاتقه تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار ، وتسديدها  للمنشآت النفطية".

وقال  كريدية" إن شركات الاتصال بدأت تتسلم مادة المازوت وتدفع بالليرة اللبنانية"، موضحا ان "السعر يتغير بحسب أسعار النفط العالمية". وتمنى ان تستمر الأمور بطريقة إيجابية.

المصدر: لبنان 24

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