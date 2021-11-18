لبنان

سعر جديد للبنزين غداً.. ونقابة اصحاب المحروقات تحذر "مما قد يحدث"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2021 | 02:15
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من المتوقع أن يصدر غداً جدول جديد بأسعار  المحروقات، عملاً بالقرار الذي يقضي باصدار جدولين للاسعار أسبوعياً توازياً مع عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي هذا الاطار، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، الى أن سعر صفيحة البنزين قد يشهد تراجعاً غداً، اذا ابقى مصرف لبنان الـ 90% التي  اشترط على المستوردين تأمينها وفق سعر 19000 ليرة. أما اذا حصل  تعديل على هذا الأمر فان صفيحة البنزين ستشهد ارتفاعاً حتمياً.
ولفت البراكس في حديث عبر "لبنان 24" الى انه حذر في خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من ازمة محروقات كبيرة ستشهدها  البلاد ، اذا  قرر مصرف لبنان تحرير استيراد البنزين ورفع الدعم الكلي عنه، مشيراً الى ان مصيره سيكون كمصير المازوت.
وأشار الى" ان مادة المازوت مقطوعة من الاسواق، نتيجة الفرق في التسعير بين وزارة الطاقة وسعر السوق الموازية، وعدم قدرة أصحاب المحطات على التسعير بالدولار، ما يوقع عليهم الكثير من الخسائر"، وأكد" أن هذا الأمر ، اذا طبق على البنزين،  فهو سيؤدي الى كوارث وأزمة كبيرة لا يمكن لأحد تحملها"، متمنياً على مصرف لبنان "الاستمرار في تأمين الدولارات لكي يواصل القطاع عمله".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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