لبنان

ارقام كورونا تنذر بالمحظور.. وأزمة الدواء تتفاعل

Lebanon 24
18-11-2021 | 02:14
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حذّر وزير الصحة فراس الأبيض من ان عداد كورونا سيواصل الارتفاع في الايام المقبلة، معرباً عن أسفه لناحية تراجع وتيرة التلقيح ومتمنياً على اللبنانيين الإقبال على اللقاح قبل أن يقع المحظور ولا سيما أنّنا دخلنا موسم الشتاء.
الابيض وفي حديث لاذاعة كل لبنان، تطرق الى موضوع رفع الدعم عن الأدوية، مؤكداً أنه كان لا بد من القيام بخطوة الرفع الجزئي للدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ولكن أؤكد أن لا رفع تاماً للدعم عنها وما من مفرّ من هذه الخطوة بسبب عدم توفّر الأموال.
ودعا الابيض من هو غير قادر على تأمين الدواء الى اللجوء الى مراكز الرعاية لتأمينه مجاناً، مشدداً على ان الدعم مستمر للمواد الأولية ومصانع الدواء في لبنان تؤمن نحو 500 دواء للأمراض المزمنة.
 
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